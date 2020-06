Der Bund Deutscher Karneval (BDK) wird die närrische Session 2020/21 trotz Corona nicht absagen. Die Entwicklung der Corona-Pandemie sei regional so unterschiedlich, dass jeder Karnevalsverein vor Ort selbst entscheiden müsse, wie er auf die Lage reagiere, sagte der Präsident des BDK, Klaus-Ludwig Fess, am Montag im saarländischen Bexbach.

Der Rheinpfalz-Redakteur Erhard Stern findet das unverantwortlich: „Schließlich war da doch was in … ach ja, richtig: in Heinsberg. Karneval war in dem Landkreis in Nordrhein-Westfalen der Brandbeschleuniger für das Virus. Statt nun eine einheitliche Linie vorzugeben, wälzen die Karneval-Funktionäre die Entscheidung auf die Vereine vor Ort ab. “

Wir haben bei den Vereinen nachgefragt, wie die Narren der Pfalz mit der aktuellen Situation umgehen und ob sie überhaupt fähig sind bis November 2020 voraus zu planen:

Im Leiningerland ist die Stimmung eher bewölkt als heiter. Erst kürzlich hat die Vereinigung Badisch-Pfälzischer Karnevalvereine ihren Vereinen am Freitag, 29. Mai, in einem Rundschreiben empfohlen, wegen der Pandemie alle Veranstaltungen abzusagen. Im Leiningerland wäre es das erste Mal seit dem Golfkrieg 1991, dass die Fasnacht ausfällt.

Anders sieht es in der Westpfalz aus: Der Carnevalverein Pirmasens will die Session 2021 zumindest nicht gänzlich ausfallen lassen. „Wenn etwas möglich sein wird, machen wir das auch“, kündigt CVP-Präsident Karl Schütz dazu an. Eine abgespeckte Prunksitzung mit weniger Zuschauern, um den Mindestabstand zwischen den Menschen zu gewährleisten, rentiere sich allerdings nicht. „Wenn wegen der Corona-Maßnahmen vielleicht nur 150 Leute kommen dürfen, macht das allein finanziell keinen Sinn“, sagt Schütz.

Der Große Rat aus Ludwigshafen hingegen sagt wegen der Pandemie alle Prunksitzungen ab. Im kommenden Winter sollen keine Fasnachtsveranstaltungen in der Stadt zu feiern sein. Redundant fällt die Entscheidung des Karnevalvereins Neustadt aus. Die Session ist inzwischen komplett abgesagt. Der Karneval-Club Rot-Weiß vom Neustadter Ortsteil Lachen-Speyerdorf fällt die Entscheidung Ende Juni.