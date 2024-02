Bei einem Faschingsumzug in Kehl (Ortenaukreis) ist am Sonntagnachmittag ein Faschingswagen in Brand geraten. Fünf Menschen wurden dabei zum Teil schwer verletzt. Mehrere Personen sprangen von dem brennenden Wagen. Nach ersten Angaben eines Polizeisprechers kam es gegen 15 Uhr mutmaßlich zu einer Verpuffung an einem Stromaggregat auf dem Wagenanhänger. Dadurch habe das Fahrzeug Feuer gefangen. Der Umzug wurde abgebrochen. Feuerwehr, Polizei und Rettungskräfte waren mit einem Großaufgebot vor Ort.