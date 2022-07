Seit rund 20 Jahren werden in der Pfalz Strauße gezüchtet. Diese Ära neigt sich nun ihrem Ende entgegen: Nach der Straußenfarm in Rülzheim (Kreis Germersheim) hat nun auch der Hermersberger Rudi Eisel angekündigt, seine Zucht der afrikanischen Laufvögel in der Südwestpfalz zum Jahresende aufzugeben. Das bedeutet das Ende für Straußenprodukte aus der Region.

