Erneut Unwettergefahr in Rheinland-Pfalz

Wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) in Offenbach mitteilt, gibt es am Montagnachmittag und -abend wieder teils heftige Gewitter mit Starkregen, Sturmböen und Hagel in Rheinland-Pfalz. Zum Artikel

Drei Affenpocken-Fälle in Deutschland

Nach einem Fall in München sind nun auch zwei Affenpocken-Infektionen in Berlin bestätigt. Experten gehen davon aus, dass die Zahl der Fälle weiter steigen wird - in Deutschland und anderen Ländern. Zum Artikel

Verkaufsstart des 9-Euro-Tickets: Was Sie nun wissen müssen

Das 9-Euro-Ticket ist beschlossen, Verkehrsverbünde und -unternehmen sehen sich für den Verkaufsstart gut gerüstet. Für Branche und Fahrgäste ist es ein großes Experiment - mit vielen offenen Fragen. Zum Artikel

Grenzenlos radeln: Vier neue Radtouren verbinden Dahner Felsenland und Elsass

Hier wird die Nachbarschaft zwischen Deutschland und Frankreich erfahrbar. Im wahrsten Wortsinne: Vier neue grenzüberschreitende Radtouren verbinden nun die bestehenden Radwege „hiwwe“ und „driwwe“ – im Dahner Felsenland und im angrenzenden Elsass. Zum Artikel

Gut 300.000 Besucher beim Rheinland-Pfalz-Tag

Aus dem ganzen Land waren sie zur großen Landesparty nach Mainz gekommen: Rund 2500 Menschen von Annweiler bis Zweibrücken nahmen bei Sonnenschein mit 73 Gruppen an dem großen Festumzug teil, der am Sonntag als Höhepunkt des Rheinland-Pfalz-Tages durch die Landeshauptstadt zog. Zum Artikel

Alt-katholische Pfarrerin über ihren neuen Kollegen Andreas Sturm

Nicht in den Dom, sondern in die Mannheimer Schlosskirche gehen die (wenigen) Speyerer Alt-Katholiken. Ihre Konfession ist im Blickpunkt der Öffentlichkeit, seit Generalvikar Andreas Sturm zu ihnen übergetreten ist. Die zuständige Pfarrerin Sabine Clasani sagt im Interview mit Patrick Seiler, ob sie noch mehr Zulauf erwartet. Zum Artikel

Paypal-Überweisung: Der tückische „Freunde“-Trick

Kriminelle Anbieter auf Anzeigenportalen im Internet verleiten Käufer dazu, die „Freunde“-Bezahlfunktion von Paypal zu nutzen. Doch das kann für den Käufer verheerende Folgen haben. Zum Artikel

Relegationsrückspiel: Public Viewing auf dem Betze

Am Dienstag, 24. Mai, steigt das entscheidende Relegationsrückspiel zwischen dem 1. FC Kaiserslautern und Dynamo Dresden. Wie der FCK mitteilt, wird es für alle FCK-Fans, die nicht in Dresden dabei sein können, im Fritz-Walter-Stadion ein Public Viewing geben. Zum Artikel

Blitzeranhänger mit Graffiti unschädlich gemacht

Unbekannte Täter haben einen mobilen Blitzeranhänger im saarländischen Illingen mit Graffiti besprüht und unbrauchbar gemacht. Zum Artikel