Am Samstagmorgen hat ein unbekannter Fahrer gegen 09:50 Uhr auf der B420 in Meisenheim in Höhe der Abzweigung nach Rehborn zwei Farbeimer mit jeweils gelber und weißer Farbe verloren. Wie die Polizei mitteilt, sind die Eimer durch den Aufschlag auf der Straße geplatzt. Nachfolgende oder im Anschluss passierende Autos seien durch die besagte Farbe schmutzig geworden. Das Entfernen der Farbe würde wohl ein größerer Aufwand werden, so die Beamten. Zeugenhinweise nimmt die Polizei Lauterecken unter der Telefonnummer 06382 9110 entgegen.