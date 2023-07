Der 1. FC Kaiserslautern hat im Trainingslager in den USA an den Grundlagen gearbeitet, jetzt geht es in der Vorbereitung zur neuen Saison in der Zweiten Fußball-Bundesliga an den Feinschliff – den Leistungstest haben die Profis von Trainer Dirk Schuster schon hinter sich. Nun präsentieren sich die Roten Teufel erstmals vor heimischen Publikum, am Samstag geht es um 15 Uhr in Herxheim in der Südpfalz gegen eine regionale Fan-Auswahl.

Alles über die Stimmung und das Spiel lesen Sie im Liveticker.