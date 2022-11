Eine Mehrheit der Deutschen (72,7 Prozent) ist bei der Fußballweltmeisterschaft in Katar nicht bereit, Geld für Fanartikel auszugeben. Die Zahlungsbereitschaft sank bei allen Befragten auf einen Durchschnittsbetrag von 10,79 Euro, wie eine Umfrage der Universität Hohenheim ergab. Bei der WM 2014 waren es demnach noch 12,52 Euro gewesen, 2018 sogar 17,83 Euro.

„Der Fanartikel-Markt bricht bei dieser WM sozusagen geradezu zusammen“, erklärte am Dienstag Markus Voeth vom Lehrstuhl für Marketing und Business Development der Universität. So gaben nur 9,5 Prozent der Befragten an, sie könnten sich vorstellen, das aktuelle WM-Trikot der Nationalmannschaft zu kaufen. Bei den beiden Weltmeisterschaften 2014 und 2018 waren es laut Uni Hohenheim noch jeweils über 40 Prozent gewesen.

Der Lehrstuhl Marketing hatte 1000 Deutsche zwischen dem 13. und 27. Oktober befragt. Die Umfrage ist den Angaben zufolge in Bezug auf Alter, Geschlecht und Bundeslandzugehörigkeit repräsentativ.

Die WM beginnt am Sonntag. Es ist das erste Mal, dass die Fußballweltmeisterschaft in einem arabischen Land ausgetragen wird - und das erste Mal nicht im Sommer, sondern am Jahresende. Katar steht als WM-Gastgeber zudem wegen der Menschenrechtslage in dem Golfemirat in der Kritik.