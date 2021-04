Einen deutlich vierstelligen Betrag hat die gemeinsame Spendenaktion vom 1. FC Kaiserslautern, der RHEINPFALZ und dem Kiwanis Club Weinstraße zugunsten der Familie eingebracht, die durch eine schreckliche Tat im Januar in Not geraten war. Dabei hatte nach Erkenntnissen der Staatsanwaltschaft ein Vater auf einem Parkplatz an der B37 sich selbst und seine beiden Kinder getötet. Der Fußball-Drittligist 1. FC Kaiserslautern stellte daraufhin fünf signierte Trikots und mehrere Bälle für eine Versteigerung durch die RHEINPFALZ-Lokalredaktion Bad Dürkheim zur Verfügung. Die Trikots waren den Bietern zwischen 150 und 250 Euro wert, eines trat sogar die Reise nach Paderborn an. Das Höchstgebot eines Dürkheimers für einen Ball lag bei 555 Euro. Die Lottostiftung Rheinland-Pfalz spendete 1000 Euro, der Kiwanis Club Weinstraße 1500 Euro. Hinzu kamen weitere Einzelspenden. Um am Ende eine runde Summe überweisen zu können, stockte Kiwanis die Summe nochmals um einen dreistelligen Betrag auf.