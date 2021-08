Familien mit Kindern und Jugendlichen ab zwölf Jahren können sich am Samstag, 28. August, unkompliziert gegen das Coronavirus impfen lassen. Das Gesundheitsministerium in Mainz hat einen Familientag ausgerufen und appelliert vor allem an Erwachsene, sich wirksam gegen Covid 19 zu schützen.

Geimpft wird in allen 31 rheinland-pfälzischen Impfzentren. Außerdem fahren die sechs Impfbusse des Landes beliebte Ausflugsziele an. In der Pfalz steuern die Busse den Zoo in Kaiserslautern (8.30 bis 17 Uhr), das Technikmuseum in Speyer (9 bis 17 Uhr) und den Holiday-Park in Haßloch (9 bis 17 Uhr) an. Im Technikmuseum erhalten Impflinge günstigere Eintrittspreise und kostenlose Ausfahrttickets. Auch im Holiday-Park gibt es nach der Impfung kostenlose Ausfahrttickets. Impfen lassen kann man sich auch in den Impfzentren Bad Dürkheim, Donnersbergkreis, Frankenthal, Kaiserslautern, Kusel, Landau, Ludwigshafen, Neustadt, Pirmasens, Rhein-Pfalz-Kreis, Speyer, Südpfalz und Zweibrücken. Geimpft wird ohne Terminvergabe, erforderlich ist nur der Personalausweis.