Bundesfamilienministerin Anne Spiegel (Grüne) ist positiv auf das Coronavirus getestet worden. Wie eine Sprecherin am Donnerstagmittag mitteilte, war ein PCR-Testergebnis der Ministerin positiv ausgefallen. Sie habe sich „umgehend in häusliche Isolation begeben“, erklärte die Sprecherin. In den nächsten Tagen anstehende Präsenztermine der Ministerin, die in Speyer wohnt, seien abgesagt worden.