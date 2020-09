Mit Ihrem Pfalzlied haben die Anonymen Giddarischde in der aktuellen SWR1-Hitparade den 16. Platz erreicht. Am Samstag, 3. Oktober, gastiert die Pfälzer Kultband wieder beim SV Obersülzen auf dem Naturrasenspielfeld. Bereits ab 9 Uhr ist Einlass für das um 11 Uhr beginnende Konzert der Band. Es gelten die Auflagen der Corona-Verordnung. Die Verantwortlichen des SV Obersülzen geben als Eintrittskarte ein „Dubbeglas“ aus, welches mit einem Zugangsnachweis und dem Registrierungszettel versehen ist. Das Dubbeglas (mit SVO-Logo) darf der Besucher dann auch behalten. Maximal 500 Gäste dürfen zu diesem alljährlichen Ereignis auf das Vereinsgelände an der Grünstadter Straße 25 kommen. Der Eintritt beträgt zehn Euro, Kinder und Jugendliche bis 16 Jahre müssen nichts zahlen.