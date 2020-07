Bei der Eskalation eines Familienstreits hat ein 38-jähriger Mann am Montag in Dudweiler seinen eigenen Bruder mit einer Eisenstange gefährlich verletzt. Nach Angaben der Polizei endete der verbale Streit in einer gefährlichen körperlichen Auseinandersetzung. Mit einer Eisenstange nahm der Bewaffnete seinen 36-jährigen Bruder in den Schwitzkasten, als dieser sich jedoch befreien konnte, schlug er mit der 50 Zentimeter langen Stange auf ihn ein. Zeitgleich trat sein anderer 19-jähriger Bruder nach ihm. Erst die Ehefrau des Verletzten konnte dazwischen gehen und weitere Angriffe verhindern. Das Opfer erlitt mehrere Verletzungen an Kopf und Körper, wird laut Angaben der Polizei aber keine bleibenden Schäden davontragen.