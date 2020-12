Eine Familie mit einem 5 Jahre alten Kind hat sich am Sonntagnachmittag im Wald bei Maikammer verlaufen. Das hat die Edenkobener Polizei mitgeteilt. Gegen 17.30 Uhr sei die Polizei über die Rettungsleitstelle informiert worden, dass die Gruppe aus dem Rhein-Pfalz-Kreis in der Nähe der Kalmit nicht mehr aus dem Wald herausfinde. Wegen der Dunkelheit und Kälte sei eine Vemisstensuche gestartet worden, an der neben der Polizei auch die Feuerwehren aus Maikammer, Sankt Martin und Edenkoben beteiligt gewesen seien. Die Wehrleute hätten mit Blaulicht und Martinshorn auf sich aufmerksam gemacht und auf diese Weise schließlich gegen 18.10 Uhr auch die Familie gefunden. Medizinische Hilfe habe niemand gebraucht. An dem Einsatz waren laut Polizei 55 Feuerwehrleute mit acht Fahrzeugen beteiligt.