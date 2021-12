Familie Kempf sucht den Lebensretter ihrer Mutter. Die 80-Jährige habe am Montag vor einer Woche einen Autounfall mit Herz- und Kreislaufstillstand in der Altenstraße in Annweiler gehabt, berichtet Tochter Tanja Kempf. Eine Mitarbeiterin des dortigen Kosmetiksalons habe gleich den Rettungsdienst gerufen. Und ein Passant habe die Seniorin aus dem Auto geholt und sofort mit einer Herz-Lungen-Massage begonnen, bis der Notarzt nach einer Viertelstunde am Unfallort war. „Unsere Mutter liegt zwar noch im Koma auf der Intensivstation, aber dank der schnellen Reanimation hat sie eine sehr gute Prognose, wieder gesund zu werden“, ist die Familie dem Mann dankbar.

Leider habe die Polizei seine Kontaktdaten nicht aufgenommen, sondern nur die der Zeugin. „Wir möchten uns gerne bei dem Lebensretter unserer Mama bedanken.“ Dieser könne sich unter Telefon 0152 09374696 melden.