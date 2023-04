Westpfalz-Klinikum steckt in akuter Krise

Das Westpfalz-Klinikum mit Standorten in Kaiserslautern, Kirchheimbolanden, Rockenhausen und Kusel steckt benötigt kurzfristig einen zweistelligen Millionenbetrag. Aufsichtsrat und Gesellschafterversammlung des Klinikums haben einem Finanzierungskonzept in Höhe von 15 Millionen Euro zugestimmt. Hier geht’s zum Artikel.

Südpfalz: Geothermie wird wieder zum Zankapfel

Ein Zusammenschluss von „Bürgerinitiativen gegen Tiefengeothermie im Oberrheingraben“ (Bigtig) macht mit einem Rundschreiben an alle Kommunen im Oberrheingraben und die Medien mobil, um vor der Geothermie zu warnen. Landaus Oberbürgermeister Dominik Geißler zeigt sich davon völlig unbeeindruckt. Hier geht’s zum Artikel.

Sanierung Weinstraße: Familie muss Haus aus dem 17. Jahrhundert abreißen

Die Sanierung der Weinstraße in Neustadt-Diedesfeld stellt Familie Kientz vor Probleme: Ein Haus auf ihrem Grundstück wird den Bauarbeiten wohl nicht standhalten. Gerade als sich ein Kompromiss abzeichnet, droht eine Entdeckung alles zu verzögern. Hier geht’s zum Artikel.

Pfälzer Polizei unter Verdacht: Im Ermittler-Tresor fehlen 4000 Euro

Gerade erst hat der Landesrechnungshof Chaos in Asservatenkammern der Polizei bemängelt, nun kommt heraus: Aus einem Ermittler-Tresor in Kaiserslautern sind gut 4000 beschlagnahmte Euro verschwunden. Das Innenministerium sagt, wie so etwas künftig verhindert werden soll. Und die Staatsanwaltschaft erläutert, wie der mutmaßliche Diebstahl aufflog. Hier geht’s zum Artikel.

Neue Grundsteuer: Kaum Durchblick für Mieter

Vermieter können die Grundsteuer auf ihre Mieter umlegen. Das gilt auch für die neue Grundsteuer, für deren Erhebung die Finanzbehörden gerade die Voraussetzungen schaffen. Manche Mieter fragen sich nun: Zahlen sie künftig zu viel, wenn die Bescheide des Finanzamtes Fehler zu ihren Lasten enthalten sollten? Hier geht’s zum Artikel.

Ruft da einer in Zweibrücken zum Mord an Radfahrern auf?

„Verpiss dich von der Straße, du Radsau!“ Seit Tagen hetzen in Zweibrücken Aufkleber mit drastischen Inhalten gegen Radfahrer. Polizei und Staatsanwaltschaft werden tätig. Hier geht’s zum Artikel.

„Dich töte ich nicht“: Passanten schildern ihre Begegnungen mit dem Oggersheim-Täter

Im Prozess wegen der tödlichen Messerattacken von Oggersheim haben die beiden Nachbarinnen ausgesagt, die den abgetrennten Unterarm eines der Opfer auf dem Balkon der Ex-Partnerin fanden. Dramatische Szenen spielten sich auch in der Bäckerei ab, die sich neben der Drogerie befindet, in der der Täter von der Polizei gestellt wurde. Hier geht’s zum Artikel.

Privatstraßenstreit: Investor darf „seine“ Straße nicht einfach abriegeln

Bald endet die Frist, die der Käufer der Zweibrücker Siebenpfeifferstraße deren Anliegern gesetzt hat. Er schreibt von Sperrung der Straße, sollten ihm die Anwohner diese nicht abkaufen. Die Stadt erklärt, man dürfe die Straße nicht ohne Weiteres abriegeln. Die Stadtverwaltung erklärt, warum sie ihrerseits kein Interesse am Kauf der Straße hat. Hier geht’s zum Artikel.

Zig Millionen Schutzmasken landen im Müll

Während der Pandemie hat Deutschland Milliarden chinesische Schutzmasken gekauft. Doch viele haben den hiesigen Qualitätsstandards nicht genügt. Bekommt die Bundesrepublik nun das Geld zurück? Hier geht’s zum Artikel.

Viel Verwirrung um das 49-Euro-Ticket

In der Pfalz sind viele Besitzer einer Jahreskarte für den Nahverkehr irritiert über das Verhalten der Deutschen Bahn gegenüber ihren Kunden. Ist ein Umsteigen auf das neue Deutschlandticket nur mit Handy möglich? Und was ist zu tun, wenn man das nicht will? Hier geht’s zum Artikel.

Die Pfalz wandert für den Dom: Alle Veranstaltungen im Überblick

Gemeinsam im Wald unterwegs sein, wandern und dabei Gutes tun: Mit der Aktion „Die Pfalz wandert für den Dom“ soll die Reparatur der Osttürme des Speyerer Doms bezahlt werden. Hier geht’s zum Artikel.