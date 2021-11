Am Freitag hat die Polizei vor der Grundschule kontrolliert. Fokus lag dabei laut den Beamten auf der Anschnallpflicht und der ordnungsgemäßen der Sicherung der Kinder in den Fahrzeugen. Es kam bei 18 kontrollierten Fahrzeugen dabei zu keinerlei Beanstandung. Die Beamten sensibilisierten Eltern und Kinder zum Thema „Elterntaxi“ und verteilten Infoflyer. Als die Schulbusse an der Schule anhielten, kam es aufgrund von Falschparkern kurzfristig zu einem Verkehrsstau. Der kommunale Vollzugsdienst ahndete fünf Verstöße durch Fahrzeuge im absoluten Haltehalteverbot.