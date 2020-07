Die Verbandsgemeinde Rheinauen macht ernst und hat am Donnerstagnachmittag am Wolfgangsee in Waldsee drei Autos abschleppen lassen, die in der Mörschstraße im absoluten Halteverbot standen. Die Straße wird von Traktoren und Lastwagen, die zum Gelände der Kiesfirma Rohr wollen, sowie von Fußgängern und Fahrradfahrern genutzt. Nach Angaben von Patrick Fassott (SPD), Bürgermeister der Verbandsgemeinde Rheinauen, war das nicht die letzte Aktion. Vor jedem Wochenende werde besprochen, auf welches Naherholungsgebiet in der Verbandsgemeinde der Schwerpunkt gelegt werde. Ein besonderes Augenmerk gilt den Rettungszufahrten. Dazu gehören die mit einer Schranke versperrten Wege in den Wald an der Landesstraße 535 zur Kollerinsel, die die Feuerwehr bei einem Waldbrand nutzen muss, die Zufahrt zum Binsfeld sowie die Natostraße an der Gaststätte „Rheinblick“, die von der Feuerwehr bei einem Unfall auf dem Rhein als Zufahrt zur Bootsrampe genutzt wird. Dort waren das Ordnungsamt und das Abschleppunternehmen am Donnerstagnachmittag ebenfalls im Einsatz.

Den ausführlichen Bericht und welche Verstöße das Ordnungsamt am Wolfgangsee noch feststellte, lesen Sie hier.