Eine Falschfahrerin ist in der Nacht zu Samstag auf der A6 unterwegs gewesen. Wie die Polizei mitteilt, meldeten sich gegen 1.10 Uhr Zeugen, die einen Kleinwagen sichteten, der an der Anschlussstelle Grünstadt auf die A6 in falscher Richtung aufgefahren war. Anstatt Richtung Kaiserslautern zu fahren, war der Wagen Richtung Mannheim unterwegs. Allerdings muss die Fahrerin dies gemerkt haben, denn die Frau wendete ihr Auto auf Höhe des Parkplatzes „Dirmsteiner Pfad“. Die Polizei konnte die Falschfahrerin stoppen. Die Frau erwartet nun ein Ermittlungsverfahren wegen gefährlichen Eingriffs in den Straßenverkehr. Mögliche Augenzeugen des Vorfalls werden darum gebeten, sich bei der Polizeiautobahnstation Ruchheim zu melden: Telefon 06237/933-0 oder per Mail an pastruchheim@polizei.rlp.de.