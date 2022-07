Eine 69-jährige Falschfahrerin ist am Samstag gegen 1 Uhr auf der A61 bei Worms gestoppt worden. Wie die Polizei meldete, fuhr die Geisterfahrerin für mindestens 20 Kilometer auf der Fahrbahn nach Koblenz in Richtung Worms. Die Frau missachtete mehrere Versuche von Polizeibeamten, die neben ihr auf der Fahrbahn in Richtung Worms fuhren, sie anzuhalten. Ein Polizeihubschrauber verfolgte das Auto. Bei Worms konnten die Beamten die Frau und ihre 40-jährige Beifahrerin stoppen. Wegen des geringen Verkehrsaufkommens in der Nacht kam es weder zu einem Unfall noch zu akut gefährlichen Situationen mit anderen Verkehrsteilnehmern. Die Fahrerin hatte laut Polizei wohl in der Dunkelheit die Orientierung verloren und schien mit der Situation überfordert zu sein.

Der Pkw der Frau wurde abschleppt, der Führerschein wurde einbehalten. Auf sie kommt nun ein Ermittlungsverfahren wegen gefährlichen Eingriffs in den Straßenverkehr zu. Wo genau die Frau falsch auf die Autobahn aufgefahren ist, konnte nicht ermittelt werden. Sie äußerte sich bislang nicht weiter dazu bei der Polizei.