Ein Falschfahrer soll am Sonntagabend auf der A65 unterwegs gewesen sein. Wie die Polizei mitteilte gingen gegen 22 Uhr in Landau mehrere Notrufe ein, die den Falschfahrer meldeten. Dieser soll bei Landau-Nord auf die A65, Richtungsfahrbahn Karlsruhe, falsch aufgefahren und entgegen der Fahrtrichtung nach Ludwigshafen gefahren sein. Zeugen, die den Vorfall beobachtet haben oder selbst gefährdet wurden, werden gebeten sich bei der Polizei unter der Telefonnummer 06323-955-0 oder per E-Mail piedenkoben@polizei.rlp.de zu melden.