[Aktualisiert 17 Uhr] Die Polizei hat bei der Suche nach einem etwa 30 Jahre alten Mann, dem am Samstagmorgen gegen 9 Uhr in einer Apotheke im Mannheimer Stadtteil Friedrichsfeld irrtümlicherweise ein falsches Medikament ausgehändigt worden ist, Entwarnung gegeben. Laut Polizei verlangte der Mann nach einem fiebersenkenden Mittel für ein drei Jahre altes Kind. Das ihm daraufhin ausgehändigte Medikament ist für Erwachsene und sollte aus gesundheitlichen Gründen nicht an Kleinkinder verabreicht werden. Durch Lautsprecherdurchsagen und dank Hinweisen aus der Bevölkerung habe die Polizei die Eltern ausfindig machen können. Das Kind hatte das potentiell lebensgefährliche Medikament noch nicht eingenommen.