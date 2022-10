Fahren unter Strom

Geht es nach der Initiative Südpfalz-Energie, dann wird die A65 in der Südpfalz mit Fotovoltaik-Elementen überdacht. Ein Versuch. Die Organisation hat gute Argumente dafür.

Falsches Serum verimpft

Statt zum neuesten Impfstoff hat ein Arzt versehentlich zu einem älteren Serum gegriffen. Betroffen sind 270 Menschen.

Bahnübergänge länger geschlossen

Entlang der Bahnstrecke Wörth-Lauterbourg wird wegen des neuen Stellwerks heftig gearbeitet. Und das voraussichtlich bis ins Frühjahr.

Igelfamilie hat Glück

Mit dem Mäher überfahren, aber nichts passiert. Dafür gibt es einen Grund.

Sicherheit geht vor

Der Queichheimer Trog wird zusätzlich gesichert, damit die Lärmschutzwand nicht doch noch zur Gefahr wird.

Endspurt im Wahlkampf

Am 6. November ist Stichwahl in der Verbandsgemeinde Bad Bergzabern. Wir hatten die beiden Bürgermeisterkandidaten zum Streitgespräch in der Redaktion.

Das Ende der Landzeitbaustelle

Neun Monate wurde in Schwanheim gearbeitet, um die Hauensteinerstraße rundzuerneuern. Nicht mehr lange, dann ist wieder freie Fahrt.