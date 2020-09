Bereits am Donnerstag haben Betrüger laut Polizei versucht, eine ältere Dame aus Haßloch am Telefon mit falschen Versprechen in die Falle zu locken. Wie die Beamten am Samstag mitteilen, wurde der Frau ein hoher fünfstelliger Geldbetrag als Gewinn in Aussicht gestellt. Dazu müsse sie zunächst lediglich 200 Euro überweisen, so der unbekannte Anrufer laut Polizeibericht. Die Seniorin habe die Betrugsmasche aber erkannt: Sie beendete das Gespräch und erstattete Strafanzeige bei der Polizei.

Polizei warnt vor Betrugsmasche

Die Polizei warnt in diesem Zusammenhang: „Das Versprechen hoher Gewinne ist eine bekannte Masche, die Betrüger in unterschiedlichen Varianten immer wieder anwenden.“ Eines haben die Betrugsversuche nach Polizeiangaben immer gemeinsam: „Vor einer Gewinnübergabe beziehungsweise Auszahlung eines Gewinns ist zunächst eine Gegenleistung zu erbringen, beispielsweise eine Bearbeitungsgebühr zu bezahlen oder eine kostenpflichtige Telefonnummer anzurufen. Der versprochene Gewinn wird niemals ausbezahlt.“ Ziel der Betrüger seien meist ältere Menschen. Der Rat der Polizei: „Leisten Sie keine Zahlungen, um einen versprochenen Gewinn zu erhalten, und geben Sie keine persönlichen Informationen wie Kontodaten oder Kreditkartennummern weiter. Lassen Sie sich nicht täuschen und erstatten Sie im Zweifel Anzeige bei der Polizei.“