Eine 92-Jährige ist am Samstag um 18.40 Uhr in Friesenheim von einem Unbekannten angesprochen worden, der sich laut Polizei als Polizist ausgab. Der Mann passte die Frau an ihrer Wohnungstür in der Schopenhauerstraße ab. Er zeigte ihr einen gefälschten Polizeiausweis. Die ältere Dame erkannte den Betrug und bat den Mann, zu gehen. Dem kam er nach.