Opfer eines falschen Polizisten ist am Dienstag gegen 14 Uhr ein 87-Jähriger aus Bobenheim-Roxheim geworden. Laut Polizei kontaktierte ein bislang unbekannter Täter den Senior telefonisch und gab sich als Polizeibeamter aus. Dieser teilte dem 87-Jährigen mit, dass in seiner Nachbarschaft eingebrochen worden sei und man die Einbrecher in eine Falle locken wolle. Hierzu benötige man jedoch Bargeld. Der Senior hob daraufhin 15.000 Euro bei seiner Bank ab und übergab die Summe an einen bislang unbekannten Abholer in Mannheim.