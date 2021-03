Mehrere Hundert Euro weniger auf seinem Konto hat ein Senior, der auf eine Betrugsmasche hereingefallen ist. Diese Betrugsmasche gibt es nach Angaben der Polizei in Germersheim bereits seit mehreren Jahren. Täter geben sich als Mitarbeiter von Microsoft aus und behaupten, dass der Computer oder Laptop ihres vermeintlichen Opfers von Viren befallen sei. Um die Probleme zu lösen, versuchen die Betrüger über Programme einen Fernzugriff auf den Computer zu bekommen. So erging es am Montag einem 79-Jährigen. Durch geschickte Gesprächsführung bekamen die Betrüger Zugriff auf dessen Computer und buchten mehrere Hundert Euro vom Konto des Opfers ab. Hinweise auf ähnliche Anrufe unter 07274 9580 an die Polizei.