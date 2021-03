Ein mit drei Menschen besetztes Auto ist am Donnerstagabend um kurz nach 22 Uhr in Mainz-Laubenheim im Rhein gelandet. Der Fahrer hatte laut Polizei den falschen Gang eingelegt, als er seinen vor der Böschung einer Nato-Rampe geparkten Wagen wegfahren wollte. Das Auto überfuhr einen Haufen aufgeschütteter Steine und blieb bis zur Motorhaube im Wasser stehen. Die Insassen brachten sich selbst in Sicherheit.