Die Neustadter Stadtverwaltung hat im Stadtrat erklärt, dass ein Fehler einer Elektrofirma zum falschen Amokalarm im Januar am Käthe-Kollwitz-Gymnasiums geführt hat. Dass der Alarm in Teilen des Schulgebäudes kaum zu verstehen war, lag daran, dass er wegen Anwohnerbeschwerden leise gestellt war. Mehr zu den Hintergründen der Geschehnisse, die Schüler und Lehrer in große Unruhe versetzt haben, lesen Sie hier.