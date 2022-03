Weil sie im vergangenen Frühjahr eine Deutsche Riesenhäsin in einem Korb über den Zaun des Landauer Zoos geworfen hat, musste sich am Freitag eine junge Afghanin aus Ludwigshafen vor dem Jugendgericht in Landau verantworten. Das Tier, das sie zuvor nach eigenen Angaben selbst in einem Park aufgegriffen hatte, erlitt bei der Aktion Verletzungen. Ein Fall von „falscher Tierliebe“, bilanzierte Richter Urban Ruppert.

