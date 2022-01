Bei einer Razzia mit mehr als 100 Beamten ist die Polizei im Raum Ludwigshafen und Mannheim am Mittwoch gegen eine Telefonbetrüger-Bande vorgegangen. Die Ermittler haben nach eigenen Angaben insgesamt zehn Verdächtige identifiziert. Zwei von ihnen sitzen nun in Untersuchungshaft, zwei ihrer mutmaßlichen Komplizen waren schon vor Wochen auf frischer Tat gefasst worden. Beute sollen sie mit dem Falsche-Polizisten-Trick gemacht haben, ihre Hintermänner sitzen offenbar in der Türkei.