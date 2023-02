In Saarbrücken hat am Montag ein neuer Prozess gegen einen früheren Pathologen (64) aus St. Ingbert begonnen. Er soll gravierende Fehldiagnosen bei Gewebeuntersuchungen gestellt haben. Die Anklage wirft ihm Totschlag in zwei Fällen vor, wobei es in einem Fall beim Versuch geblieben sei. Die Verteidigerin verlas zu Beginn eine Erklärung des Angeklagten, wonach er die Fehler zutiefst bedauere und zu keinem Zeitpunkt Menschen schaden wollte.

Mehr zum Thema lesen Sie hier