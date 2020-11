Bei einer Verkehrskontrolle in der Nacht zum Dienstag gegen 0.45 Uhr in der Bitscher Straße im Stadtteil Ixheim stellten die Beamten fest, dass ein falsches Kennzeichen an dem Wagen eines 26-Jährigen angebracht war. Doch das war nicht alles. Das Fahrzeug war nicht zugelassen. Aufgrund unklarer Besitzverhältnisse durchsuchten die Beamten den Wagen und fanden einen Kaufvertrag, wonach der 26-Jährige den Wagen verkauft, aber noch nicht an den neuen Eigentümer übergeben hatte. Er begründete dies mit der fehlenden Restzahlung. Doch das war immer noch nicht alles. Bei der weiteren Durchsuchung des Autos entdeckten die Beamten im Kofferraum zwei Schachteln mit je zwei Gramm Cannabis, die sie sicherstellten. Der 26-Jährige muss sich wegen Urkundenfälschung (falsches Kennzeichen am Wagen), Verstoßes gegen das Pflichtversicherungsgesetz (Führen eines nicht zugelassenen und nicht versicherten Kraftfahrzeugs) und Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz (Besitz von Cannabis) verantworten. Einziger Lichtblick: Er selbst stand nicht unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln.