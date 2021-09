In der Pfalz sind laut den vier Staatsanwaltschaften in Zweibrücken, Kaiserslautern, Frankenthal und Landau derzeit keine Verfahren wegen des Ausstellens falscher Nachweise für Impfungen gegen das Coronavirus durch Ärzte anhängig.

Ein entsprechendes Verfahren sorgt derzeit in Karlsruhe für Aufsehen. Dort soll ein Arzt für Patienten Nachweise ausgestellt haben, ohne sie tatsächlich geimpft zu haben. Ein Patient hatte entsprechende Gespräche in der Praxis mitgehört und bei der Polizei angezeigt. In wie vielen Fällen falsche Impfnachweise ausgestellt wurden, ist noch nicht bekannt.

Versuche, einen Impfnachweis zu bekommen, obwohl keine Impfung verabreicht wurde, gibt es vor allem, seit die Impfungen auch in Arztpraxen möglich sind. Im Mai war ein Gesetz erlassen worden, das solchen und ähnlichen Fällen einen Riegel vorschieben sollte; seitdem ist es explizit verboten, einen Impfpass zu fälschen oder einen gefälschten Impfpass zu nutzen.

Entsprechende Dokumente waren im Frühjahr in Deutschland aufgetaucht, darunter auch solche, die vorgeblich aus dem Frankenthaler Impfzentrum stammten. Laut dem Frankenthaler Leitenden Oberstaatsanwalt Hubert Ströber gibt es in seinem Haus keine zentrale Stelle, an der Verfahren im Zusammenhang mit der Corona-Impfung zusammenlaufen. Unter den Tatbestand der „Ausstellung unrichtiger Gesundheitszeugnisse“, der laut der Staatsanwaltschaft in Karlsruhe im Raum steht, fallen den laut Ströber auch unberechtigt ausgestellte Atteste zur Befreiung von der Maskenpflicht.