Am Samstag, 9. Mai, erhielt ein Senior aus Harthausen gegen 11 Uhr einen Anruf eines vermeintlichen Mitarbeiters der Volksbank Harthausen. Dieser erklärte dem Mann laut Mitteilung der Polizei, dass unberechtigte Abbuchungen von seinem Konto getätigt worden seien und aus diesem Grund die EC-Karte durch einen Mitarbeiter überprüft werden müsse. Kurz darauf erschien ein angeblicher Bankangestellter bei dem Senior und lenkte ihn von der Wohnungstür weg. So konnte ein weiterer männlicher Täter ins Haus gelangen und dort Bargeld stehlen. Zudem übergab der Senior dem „Bankangestellten“ seine und die EC-Karte seiner Frau. Telefonisch erfragte der Täter noch die PIN-Nummern der Karten und hob dann auch von den Konten Geld ab.

Mögliche Zeugen, die zwischen 11 und 14 Uhr am Tattag verdächtige Personen in und um Harthausen bemerkt haben oder die bei umliegenden Banken auffällige Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten, sich mit der Kriminalpolizei Ludwigshafen unter Telefon 0621 963-23312 oder per E-Mail an KDLudwigshafen.KI3.K31@polizei.rlp.de in Verbindung zu setzen.