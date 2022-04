Eine 79 Jahre alte Frau ist in Pirmasens offenbar Opfer einer Trickbetrugs-Masche geworden. Bei der Frau, die im Berliner Ring wohnt, habe am Mittwoch gegen 15 Uhr eine junge Frau geklingelt, die wie eine Arzthelferin gewirkt habe, berichtet die Polizei. Die 79-Jährige habe angenommen, dass es sich um einen von ihrem Arzt veranlassten Besuch handelte, und die junge Frau hereingelassen. Im Wohnzimmer seien eine halbe Stunde lang Übungen gemacht worden. Erst am nächsten Tag habe die Frau gemerkt, dass 2000 Euro fehlten, die sie in einer Schublade aufbewahrt habe. Die Polizei geht davon aus, dass das Geld von einer weiteren Person gestohlen wurde, während die Frau abgelenkt war. Der Arzt der Frau bestätigte, dass er niemanden geschickt hat.

Bei der falschen Arzthelferin handelte es sich laut Beschreibung um eine etwa 25 Jahre alte Frau, etwa 1,60 Meter groß, kurze Haare. Die Frau habe eine OP-Maske getragen. Wer etwas relevantes gesehen hat oder einen Hinweis geben kann, wird gebeten, sich unter Telefon 06331/520-0 oder per E-Mail an kipirmasens@polizei.rlp.de mit der Pirmasenser Polizei in Verbindung zu setzen.