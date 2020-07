Offenbar aus Versehen haben Kriminelle eine Erpresser-Mail jetzt direkt an die für solche Fälle zuständigen Polizisten in Kaiserslautern geschickt. In der Nachricht stand sinngemäß: Hacker hätten den Computer des Empfängers gekapert und so heimlich gefilmt, wie er beim Porno-Schauen masturbierte. Und diese intime Aufnahme würden sie veröffentlichen, wenn er ihnen nicht Bitcoins im Wert von 1000 US-Dollar überweise. Die Polizei wird jetzt aber nicht zahlen, sondern ermitteln. Sie geht davon aus, dass die Nachricht massenhaft ins Blaue hinein an alle möglichen Leute verschickt wurde und so auch in einem ihrer Dienst-Postfächer gelandet ist.