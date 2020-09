Der E-Scooter-Anbieter „Tier“ möchte stärker gegen falsch abgestellte Roller in der Stadt vorgehen und startet eigenen Angaben zufolge in Ludwigshafen eine Fuß-Patrouille. Das dafür zusätzlich eingestellte Personal soll „nicht korrekt abgestellte E-Scooter an Verkehrsknotenpunkten und in stark frequentierten Gebieten“ umparken, heißt es aus Berlin, dem Sitz des Unternehmens. Außerdem könnten sich Passanten, denen falsch abgestellte E-Scooter auffallen, an „Tier“ wenden. Das ist laut Unternehmenssprecher möglich über die auf den Scootern angebrachte Telefonnummer oder per E-Mail an support@tier.app. Die Teams vor Ort würden die Scooter dann möglichst schnell umparken, verspricht „Tier“. Auch für Kaiserslautern sind Fuß-Patrouillen-Teams angekündigt.