Wo gelockert wird, müssen Regeln verschärft beziehungsweise Sicherheitsstandards erhöht werden. Dabei wird die Nachverfolgung der Corona-Fallzahlen besonders wichtig. Darum kümmert sich für den Rhein-Pfalz-Kreis und die Städte Ludwigshafen, Frankenthal und Speyer das Kreisgesundheitsamt. Dessen Team wird jetzt aufgestockt. Und deshalb braucht es mehr Platz. Den soll es im Shell-Haus in der Mundenheimer Straße in Ludwigshafen finden, wie die Kreisverwaltung am Dienstagvormittag mitteilt. Die Zusage dafür kam am Montagnachmittag, heißt es aus dem Kreishaus. Landrat Clemens Körner hatte gegenüber der RHEINPFALZ schon Mitte April über die Aufstockung des Teams und die Suche nach einem passenden Verwaltungsgebäude gesprochen.

Laut Vorgaben der Bundes- und Landesregierung, die die Stärkung der Nachverfolgung von Infektionen beschlossen haben, gilt als Planungsgröße: Je 20.000 Einwohner soll ein Team von fünf Personen ermitteln. Das wären bezogen auf den Bezirk des Gesundheitsamtes zirka 100 Personen. Dies ist laut Kreisverwaltung eine planerische Größe, das heißt, der konkrete Einsatz und die personelle Ausgestaltung hänge von dem tatsächlichen Infektionsgeschehen ab. Fest steht allerdings, dass die Verwaltungsgebäude der Kreisverwaltung in keinem Fall die Räumlichkeiten bieten können, die für ein effektives und effizientes Contact-Tracing, sprich: Fallnachverfolgung, notwendig sind. Dies führe zu der Notwendigkeit, den prognostizierten Platzbedarf durch externe Räumlichkeiten zu decken. Der LBB Rheinland-Pfalz stellt dem Rhein-Pfalz-Kreis deshalb das sogenannte Shell-Haus in Ludwigshafen vom 15. Mai bis zum Jahresende zur Verfügung. Es werden dort angestammte Mitarbeiter des Gesundheitsamts und zusätzliche Mitarbeiter, die dem Gesundheitsamt zur Nachverfolgung zugewiesen sind, untergebracht. Dazu gehören Mitarbeiter aus anderen Abteilungen der Kreisverwaltung sowie Mitarbeiter des Landes, des medizinischen Dienstes, der Gemeinde- und Verbandsgemeindeverwaltungen. „Derzeit haben wir aus Gründen der Corona-Pandemie keine Erhöhung des Personals dauerhaft vorgenommen“, sagt Tilo Meinke, persönlicher Referent des Landrats.