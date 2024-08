[aktualisiert 14:07 Uhr] Weil er aufgrund seiner gestörten Persönlichkeit eine Gefahr für die Allgemeinheit darstellt, soll der im Fall Torun verurteilte Doppelmörder nach Auffassung von Staatsanwaltschaft und Nebenklage über seine lebenslange Haftstrafe hinaus in Sicherungsverwahrung bleiben. Das haben beide Prozessparteien am Mittwoch in ihren Plädoyers betont. Das Verfahren war am Morgen unter hohen Sicherheitsvorkehrungen und Polizeischutz am Landgericht Frankenthal weitergegangen. Am vergangenen Verhandlungstag Ende Juli hatte es laut Polizei Hinweise auf eine Befreiungsaktion des 56 Jahre alten Angeklagten gegeben. Der Gefangenentransport wurde von einem Polizeihelikopter begleitet, im Gerichtsgebäude patrouillierten zahlreiche vermummte Polizeibeamte, die im Gerichtssaal von einer SEK-Einheit unterstützt wurden. Einen Befreiungsversuch gab es nicht. Ab Mittwochvormittag stand nun jener Tippgeber der Aktion als Zeuge vor Gericht. Der Doppelmörder ist bereits rechtskräftig verurteilt und sitzt seine lebenslange Haftstrafe ab. Zusammen mit zwei Komplizen hat er laut Urteil zwei Geschäftsmänner ermordet, davon einer aus Ludwigshafen – Ismail Torun. Von der damals gezahlten Lösegeldsumme von fast einer Million Euro sollen laut Gericht noch rund 600.000 Euro übrig sein. Geld, das bei dem erneut angeklagten 56-Jährigen vermutet wird.