Eine 75-Jährige aus der Südwestpfalz hat am Donnerstagabend irrtümlich ihren VW Touran als gestohlen gemeldet. Die Frau gab an, das Fahrzeug am Bahnhof in Bad Bergzabern abgestellt zu haben. So, wie sie es sonst immer macht, wenn sie nach Winden möchte. Als sie in die Kurstadt zurückkehrte, stellte sie fest, dass ihr Wagen fehlt und verständigte die Polizei. Die Beamten lagen mit ihrer Vermutung richtig, dass der VW sich nur am Bahnhofsplatz in Winden befinden kann. Offensichtlich hatte die Frau glatt vergessen, dass sie dieses Mal ausnahmsweise nicht mit dem Zug, sondern mit dem Auto von Bad Bergzabern nach Winden gefahren war. Jedenfalls war die 75-Jährige nach Angaben der Polizei überglücklich, dass sie kein Opfer eines Diebstahls geworden war.