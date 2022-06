Bei dem Mann, der in Berlin mit einem Auto in eine Menschengruppe gefahren sein soll, handelt es sich laut Polizeiangaben um einen 29 Jahre alten in Berlin lebenden Deutsch-Armenier. Das schrieb die Polizei am Mittwochmittag bei Twitter. Der 29-Jährige soll zunächst in eine Menschenmenge und dann in ein Geschäft gefahren sein. Dabei starb ein Mensch, fünf Personen wurden lebensgefährlich verletzt, drei weitere schwer. Zudem wurden mehrere Menschen leicht verletzt. Die Polizei sprach von insgesamt mehr als einem Dutzend Verletzten.

Nach Angaben einer Polizeisprecherin handelte es sich bei dem Fahrzeug um einen Pkw. Der Fahrer wurde laut Polizeisprecher Thilo Cablitz festgenommen. Er sei zunächst von Passanten festgehalten worden. Er werde vernommen und es werde geprüft, ob es sich um eine vorsätzliche Tat oder einen Verkehrsunfall handle, oder ob auch ein medizinischer Notfall in Betracht komme.

Nach Angaben der Polizeisprecherin war es zunächst noch unklar, ob es sich bei dem Geschehen um 10.26 Uhr nahe der Straßenecke Kurfürstendamm, Rankestraße, Tauentzienstraße um einen absichtlich herbeigeführten Vorfall oder um einen Verkehrsunfall handelte. Das Auto war laut Polizei in eine Gruppe von Menschen gefahren und dann knapp 200 Meter weiter im Schaufenster eines Geschäfts auf der Tauentzienstraße zum Halten gekommen.

Das Geschehen ereignete sich an einer Kreuzung am Beginn des Kurfürstendamms in Berlin-Charlottenburg im Westen der Hauptstadt in der Nähe liegt die Gedächtniskirche mit dem Breitscheidplatz, wo im Dezember 2016 ein islamistischer Attentäter in einen Weihnachtsmarkt gefahren war.