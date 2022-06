In der westlichen Berliner Innenstadt ist ein Fahrzeug in eine Menschenmenge gefahren. Dabei ist laut Feuerwehr ein Mensch gestorben, acht seien nach derzeitigem Stand verletzt worden. Nach ersten Angaben der Polizei soll sich der Vorfall am Mittwochmorgen nahe der Gedächtniskirche und dem Kurfürstendamm ereignet haben. Nach dpa-Informationen könnte es sich um einen Lastwagen gehandelt haben.

Wir berichten weiter.