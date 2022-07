Einen brennenden Golf haben Feuerwehrleute am Sonntagmorgen gelöscht. Vom Fahrer fehlt allerdings jede Spur. Der Fahrer oder die Fahrerin des älteren Golfs war von Lautersheim kommend in Richtung Rodenbach unterwegs und verlor nach Auskunft der Polizei aus bislang ungeklärter Ursache in einer scharfen Linkskurve die Kontrolle über das Fahrzeug. Dieses kam von der Fahrbahn ab und raste zwischen einem Baum und einem Strauch hindurch. Ungefähr 50 Meter vom Fahrbahnrand entfernt, gut vier Meter tiefer an einem Ackerrand, kam es zum Stehen. Vermutlich entstand das Feuer beim Aufprall im Motorraum durch einen Defekt, der sich zum Vollbrand entwickelte. Obwohl die gegen 7 Uhr alarmierte Feuerwehr schnell am Unfallort war, brannte das Fahrzeug vollständig aus. Im Einsatz waren 20 Einsatzkräfte der VG-Feuerwehr Göllheim, sie kamen in fünf Fahrzeugen. Über den Fahrer des Wagens, der nicht am Unfallort angetroffen werden konnte, ist der Polizei nichts Weiteres bekannt.