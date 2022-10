Markus Duesmann hat am Mittwoch gewiss viel Post bekommen. Man kann sich in etwa vorstellen, wie es am Morgen im E-Mail-Eingang und im Whatsapp-Account des Audi-Chefs ausgesehen hat. Bestimmt trudelten in Ingolstadt Nachrichten der Kollegen aus München, Stuttgart, Rüsselsheim und Wolfsburg ein – und ganz sicher auch mehrere von Hildegard Müller, der Präsidentin des Verbandes der Automobilindustrie. Denn Duesmann hat ein Tabu gebrochen, in dem er angesichts der Energiekrise Fahrverbote und ein Tempolimit forderte.

