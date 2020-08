Auf der A62 und der B10 hat die Polizei am Freitagmorgen einen 57-jährigen Autofahrer verfolgt, der erheblich zu schnell unterwegs war. Wie die Polizei am Montag mitteilte, hatten sich die Beamten, deren Auto mit Geschwindigkeitsmessung per Video ausgestattet war, schon auf der A62 in Höhe Höheinöd hinter den Raser gesetzt und den 57-jährigen Fahrer im dortigen 130er-Bereich mit 156 Stundenkilometer gemessen. Der 57-Jährige wechselte bei der Anschlussstelle Höheischweiler von der A62 auf die B10 in Fahrtrichtung Landau. Den Streckenabschnitt zwischen Husterhöhe und Waldfriedhof raste der Autofahrer laut Polizei ebenfalls mit 157 Stundenkilometer entlang, bei erlaubten 100 Stundenkilometer. Nach dem alten Bußgeldkatalog erwarten den Fahrer eine Geldbuße von 640 Euro, drei Punkte in Flensburg und ein einmonatiges Fahrverbot.