Schwerste Verletzungen hat am Samstagnachmittag eine 42-jährige Frau bei einem Motorradunfall erlitten. Wie die Polizei mitteilt, war die Frau aus Baden-Württemberg mit ihrem Fahrlehrer gegen 14 Uhr auf der Bundesstraße von Hochspeyer (Kreis Kaiserslautern) kommend in Richtung Waldleiningen unterwegs. Am Ende einer Fahrbahnverschwenkung habe sie aus bislang nicht bekannten Gründen die Kontrolle über ihr Motorrad verloren, sei nach rechts von der Fahrbahn abgekommen, durch den Straßengraben gefahren und schließlich gegen einen Baum geprallt. Die 42-Jährige wurde laut Polizei mit einem Rettungshubschrauber ins Uniklinikum Homburg geflogen. Während der Unfallaufnahme sicherten Angehörige der Feuerwehren Waldleiningen, Enkenbach und Hochspeyer die Unfallstelle ab.