Eine 15-jährige Fahrschülerin hat sich bei einem Unfall am Dienstagvormittag auf einer Kreuzung auf dem Landauer Nordring schwer verletzt. Wie die Polizei mitteilt, wollte die Jugendliche mit ihrem Leichtkraftrad vom Alten Messplatz kommend an der Kreuzung zur Neustadter Straße nach links abbiegen. Dabei hat sie einem entgegenkommenden Autofahrer in einem Einsatzfahrzeug der Feuerwehr die Vorfahrt genommen. Die junge Frau wurde durch den Zusammenstoß auf die Windschutzscheibe des Autos geschleudert und kam auf der Fahrbahn zum Liegen. Sie erlitt durch den Unfall eine Beckenverletzung und einen Bänderriss und wurde in ein Krankenhaus gebracht. Sowohl das Einsatzfahrzeug der Feuerwehr als auch das Leichtkraftrad wurden durch den Unfall erheblich beschädigt.