Ein 30-jähriger Mann aus Speyer hat am Freitag mit seinem Rad einen Unfall gebaut. Die Ursache: eine Hundeleine. Wie die Polizei mitteilt, fuhr der Mann auf dem Radweg der Dudenhofer Straße in Richtung Schützenstraße. Gleichzeitig führte hier eine 66-jährige Speyrerin ihren Hund aus. Die Hundeleine habe dabei quer über den Radweg geragt. Laut Polizei übersah der 30-Jährige diese jedoch und fuhr in sie rein. Aufgrund der Zugkraft der Leine kam die Fußgängerin zu Fall, zog sich mehrere Schürfwunden zu und wurde vorsichtshalber in ein Krankenhaus verbracht. Der Radfahrer und auch der Hund blieben unverletzt.