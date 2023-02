Wie die Polizei mitteilt, war ein 33-jähriger Mann am Samstag gegen 23.49 Uhr in seinem Auto auf der B3 in Richtung der Einmündung Bulacher Straße unterwegs. Ein 72-jähriger Radfahrer, der in dieselbe Richtung fuhr, wollte an dieser Einmündung nach links abbiegen. Das Auto erfasste ihn frontal und der Radfahrer erlitt schwerste Verletzungen. Er verstarb im Krankenhaus. Der genaue Unfallhergang ist Gegenstand der verkehrspolizeilichen Ermittlungen.