Ein 54 Jahre alter Mann ist am Sonntagnachmittag in Berghausen wegen der tief stehenden Sonne gestürzt und hat sich verletzt. Nach Angaben der Polizei war der Mann aus der Verbandsgemeinde Römerberg-Dudenhofen mit dem Fahrrad in der „Großen Hohl“ unterwegs. Um sich vor der Sonne zu schützen, richtete er seine Mütze und verlor dabei die Kontrolle über sein Fahrrad. Auf dem Gefälle kam er ohne Fremdeinwirkung zu Fall. Der 54-Jährige verletzte sich laut Polizei am Kopf und musste vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht werden.